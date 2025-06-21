Bor’da Aranan Şahıslar Tutuklandı

ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Niğde’nin Bor ilçesinde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda birçok suça karıştığı belirlenen ve cezaevi firarisi olan bir kişiyle suç ortağı yakalandı. Bor Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda; “herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık” suçundan toplamda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan 6 ayrı aranma kaydı bulunan U.O. saklandığı evde ele geçirildi.

FİRARİ ŞAHIS YAKALANDI

2 Mayıs 2025 tarihinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden U.O.’nun, bu tarihten itibaren arandığı açıklandı. U.O.’nun yakalandığı evde yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 13 adet fişek, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatı bulunuldu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, U.O. ile birlikte hareket eden S.O. da gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Her iki şüpheli, adli mercilere çıkarıldıkları gün Bor İlçe Adli makamları tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.