Bor’da Hırsızlık Ve Dolandırıcılık Bilgilendirmesi Yapıldı

NIĞDE’DE HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIĞA KARŞI BİLGİLENDİRME

Niğde’nin Bor ilçesinde, halkın yoğun bulunduğu yerlerde hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bir bilgilendirme çalışması yapılıyor. Bu uygulama, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ekipler, vatandaşlara genel güvenlik, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık konularında önemli bilgiler sunuyor.

VATANDAŞLARA EL BROŞÜRLERİ DAĞITILIYOR

Polis ekipleri, halkın bu konularda bilinçlenmesi için hazırlanan bilgilendirici el broşürlerini de vatandaşlarla paylaşıyor. Yapılan açıklamada, bu çalışmanın ilçede suçların önlenmesine ve toplumun güvenlik farkındalığının artırılmasına yönelik düzenli olarak devam edeceği bildirildi.