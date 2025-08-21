Bor’da Yaşlılara Dolandırıcılık Bilgilendirmesi Yapıldı

TOPLUMSAL BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, toplumsal bilinçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi’nde yaşayan yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi. Ekipler, huzurevi sakinlerine telefon ve internet dolandırıcılığı hakkında çeşitli bilgilendirmeler yaptı ve farkındalığı artırmak için broşürler dağıttı.

YAŞLI BİREYLERİN GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü, özellikle yaşlı bireylerin dolandırıcılık olaylarına karşı korunması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini açıkladı. Bu tür çalışmalar, yaşlıların dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmalarını sağlamak için hayati öneme sahip. Ekiplerin bu girişimleri, toplumsal güvenliği artırmayı hedefliyor.