Bora K. Gözaltına Alındı. Müstehcenlik Suçlaması

MUĞLA’DA SOSYAL MEDYA FENOMENİ GÖZALTINA ALINDI

Marmaris ilçesinde, turistlerin özel görüntülerini izinsiz olarak paylaşan sosyal medya fenomeni Bora K. (53), ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bora K.’nin Youtube kanalında tatil bölgelerindeki turistlerin bikinili görüntülerini çekip, yakınlaştırarak yayınladığını tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemeler sonucunda, turistlere ait özel görüntüleri yayınlayan Bora K.’nin adresi belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler, dün düzenledikleri operasyonla Bora K.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda birçok dijital materyale el konuldu. ‘Müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınan Bora K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.