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Bora Sevim: “Samsunspor Son Anda Kazandı”

BAŞARILI MÜCADELE

Samsun – Kayserispor Kaleci Antrenörü Bora Sevim, takımının sergilediği performansa dikkat çekerek Samsunspor’un son dakikada galip gelmesini değerlendirdi. Trendyol Süper Lig’in son haftasında Kayserispor, Samsunspor’a deplasmanda 2-1 yenildi. Maç sonrası yapılan basın toplantısına, kırmızı kart gören Teknik Direktör Sergej Jakirovic’in yerine kaleci antrenörü Bora Sevim katıldı.

OLUMLU PERFORMANS

Sevim, “Biz takım olarak buraya geldiğimizden beri oyuncularımız üst düzey performans gösterdi. İddiamız maçtan önce yoktu ama hiçbir takım kaybetmek için sahaya çıkmıyor. Zaten mücadele gücü yüksek bir takımız. Bunu da sahaya yansıttık.” diyerek oyuncularının çabalarına vurgu yaptı. Ayrıca, “Oyuncularımıza kendim ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok.” şeklinde konuştu. Son olarak, Samsunspor’un birlikte iyi bir taraftar desteğiyle galibiyeti elde ettiğini belirterek, “Samsunspor kazanmak istiyordu. Son anda da olsa kazandılar. Kendilerine Avrupa maçlarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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