Boran Kuzum Bir Ruh Macerası’ndan Ayrıldı

DİZİDEN ÇIKARILMA GEREKÇESİ

TRT’nin dijital platformu için hazırlanan “Bir Ruh Macerası” dizisinin kadrosunda bulunan oyuncu Boran Kuzum, çekimlerin başlamasına bir gün kala projeden çıkarıldı. Gerekçe olarak “gündem” belirtilirken, bu kararın Kuzum’un son zamanlarda sosyal medyada boykot çağrılarına destek veren paylaşımlarıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın ilettiğine göre, TRT yönetimi, Kuzum’a projede çalışamayacaklarını bildirdi. Oyuncunun, CHP’nin başlattığı boykot hareketine sosyal medya üzerinden destek verdiği ve bu paylaşımını daha sonra sildiği belirtildi. Bunun yanı sıra Kuzum, TRT’nin “Teşkilat” dizisinden boykot çağrısı gerekçesiyle çıkarılan Aybüke Pusat’a “Canım, güzel insan” notuyla bir destek mesajı gönderdi.

DİZİ HAKKINDA BİLGİ

“Bir Ruh Macerası” dizisi, Türk sinemasının ilk kadın senaristlerinden Ayşe Şasa’nın yaşamını ele alıyor. Kuzum’un Şasa’nın ilk eşi, yönetmen Atıf Yılmaz’ı canlandırması bekleniyordu. Dizinin kadrosunda Deniz Baysal, Osman Sonant, Zafer Algöz ve Saadet Işıl Aksoy gibi isimler yer alıyordu. Çekimlerin yarın başlaması planlansa da, Kuzum’un kadrodan çıkarılması tüm süreci etkileyerek projenin gidişatını ciddi şekilde değiştirmiş oldu.

Kuzum’un sosyal medyada gençlerin yanında durduğu yönündeki paylaşımlarının ve Pusat’a verdiği desteğin, TRT’nin kararında etkili olduğu yönündeki iddialar artış gösterdi. Bu durum, Pusat’ın “Teşkilat” dizisinden çıkartılmasının ardından TRT’nin boykot çağrılarına verdiği tutumu yeniden gündeme taşımış oldu. Bu gelişmeler, sosyal medya ve televizyon sektörü üzerindeki baskıların ne denli etkili olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.