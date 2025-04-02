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Boran Kuzum, “Bir Ruh Macerası” Projesinden Ayrıldı

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Boran Kuzum’un TRT tabii’de yayımlanacak “Bir Ruh Macerası” dizisinden aniden çıkarılması, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. İzleyiciler ve takipçiler, bu gelişmeye dair çeşitli tepkiler gösterdi. Peki, Boran Kuzum kimdir ve neden projeden çıkarıldı? Hangi dizide rol alıyordu?

BORAN KUZUM’UN KİMLİĞİ VE KARIYERİ

1992 yılında Ankara’da dünyaya gelen Boran Kuzum, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan tiyatro eğitimi aldı. Televizyon kariyerine 2015’te “Analar ve Anneler” dizisiyle adım atan Kuzum, asıl çıkışını “Vatanım Sensin” dizisinde Leonidas karakteriyle gerçekleştirdi. “Cingöz Recai” filminde ve “Martı” tiyatro oyununda sergilediği performanslarla dikkat çekmeyi başardı.

TRT’nin dijital video platformu tabii’nde yer alan “Bir Ruh Macerası” dizisinde oyuncu olarak ön görülmüş olan Boran Kuzum’un projeden çıkarıldığına dair haber, Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu. Kuzum’un daha önce “Teşkilat” dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a “Canım, güzel insan” notuyla verdiği destek mesajı, olayın ardından gündeme geldi. Kuzum’un dizide toplamda 7 bölümde yer alması düşünülüyordu.

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