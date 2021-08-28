Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yapılandırmada süre uzatıldı.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun’dan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021’e kadar yapılabilecek.

Ödeme 30 Kasım’a dek

Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de (peşin ödeme süresi dahil) Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatıldı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021’de yapmaları gerekiyor.

SGK’ya ilk taksit ödemeleri en geç 30 Kasım 2021’de yapılacak. Ödeme süreleri uzatılan idareler şunlar:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi daireleri, SGK, Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük müdürlükleri, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, TOBB, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, TESK, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği.”