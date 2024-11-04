Borçlanma İhaleleriyle Hazine Kaynak Arıyor

BONO İHRAÇ DETAYLARI

Hazine, 10 ay (308 gün) vadeli bono ile 4 yıl (1.400 gün) vadeli TLREF’e endeksli tahvil ihraç süreçlerini başarıyla gerçekleştirdi. Toplamda 15 milyar 800,2 milyon TL teklifin geldiği bono ihalesinde, net satış 3 milyar 941 milyon TL olarak belirlendi. Satışların nominal tutarı ise 5,49 milyar TL oldu. İhalede belirlenen bileşik faiz oranları en düşük %47,45, ortalama %47,96 ve en yüksek %48,30 seviyelerinde oluştu. Basit faizin ortalaması ise %46,45 olarak kaydedildi. İhalede minimum fiyat 71.646 TL, ortalama fiyat 71.784 TL olarak gerçekleşti. Bono ihalesinde satılan kağıtların ihraç tarihi 6 Kasım 2024 Çarşamba olarak planlandı. Yeniden ihraç edilecek bononun geri ödeme tarihi 10 Eylül 2025.

TLREF’E ENDEKSLİ TAHVİL İHALESİ

TLREF’e endeksli ihale kapsamında net satış rakamı 17 milyar 982,8 milyon TL olarak belirlenirken, nominal satış toplamı 17 milyar 245,1 milyon TL şeklinde gerçekleşti. İhaleye katılan yatırımcılar 26 milyar 945,1 milyon TL teklif verdiler. Bu ihale sürecinde dönemsel bileşik faiz oranları en düşük %12,84, ortalama %13,00 ve en yüksek %13,07 olarak tespit edildi. İhalede tahvilin minimum fiyatı 103.777 TL, ortalama fiyatı ise 104.278 TL seviyelerinde oluştu. Yeniden ihraç edilecek olan, 3 ayda bir kupon ödemesi gerçekleştirecek tahvilin valörü 6 Kasım 2024 Çarşamba olacakken, geri ödeme tarihi ise 6 Eylül 2028’e programlandı.