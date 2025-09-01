Borçlar Siliniyor, 10 Yıl Zaman Aşımı!

SGK’NIN YENİ DÜZENLEMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcu bulunan milyonlarca kişiyi etkileyecek bir düzenleme gerçekleştirdi. 26 Ağustos 2025’te yayımlanan yeni tebliğe göre, SGK’nın prim ve diğer alacakları için zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Bu yeni süreç, icra işlemleri ve borç sorgulama aşamalarında önemli yenilikler içeriyor.

BORÇLARIN SİLİNMESİ VE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ

Gerçekleştirilen düzenlemeyle, işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının prim borçları için önemli değişiklikler yapılmış durumda. Yayımlanan genelge kapsamında borçların zaman aşımı süresi ile icra ve sorgulama süreçlerinde köklü değişiklikler söz konusu. SGK’nın prim ve diğer alacakları için zaman aşımı süresi on yıl olacak. Bu süreç, alacağın türüne bağlı olarak çeşitli şekillerde başlayabiliyor. Eğer SGK alacağı bir mahkeme kararı sonucu oluşmuşsa, zaman aşımı süresi mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlıyor. SGK denetmenleri tarafından tespit edilen borçlar için ise bu süre, rapor tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirleniyor. Bu çerçevede, SGK alacakları için genel amme alacaklarından daha uzun bir zaman aşımı süresi uygulanıyor.