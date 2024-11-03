“Borçlu Şahısın Akrabalarının İş Yerine Saldırı”

İŞYERİNE SALDIRI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, tehlikeli bir olaya müdahale etti. İş yeri sahibi para vermeyi reddedince, silahlı saldırganlar önce araçla gelip bir keşif yaptıktan sonra motosiklet ile iş yerine saldırdı. Bu saldırının, piyasada milyonlarca lira borcu bulunan bir kişinin akrabalarının iş yerini hedef alması dikkat çekti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEDİ

Saldırının meydana geldiği sabah saatlerinde, iş yerinden televizyon çalan şüpheliler güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edildi. Ekipler, incelemeler sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalarda, aralarında 50 yıl hapis cezası bulunan bir şüphelinin de bulunduğu toplam 11 kişi, “cambaz” operasyonu ile yakalandı.

ŞÜPHELİLER ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Yakalanan şahıslar, emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte, şahıslar tutuklandı ve soruşturma devam ediyor. Ekiplerin başarılı çalışması, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını sağladı.