Borçlulara Sgk Ve Vergi Affı!

KAPSAMLI VERGİ AFFI BEKLENTİLERİ

Önümüzdeki aylarda uygulanması beklenen vergi affının hususları, önceki düzenlemelere nazaran özellikle esnaf ve küçük işletmelerin borç yüküne odaklanacak şekilde şekilleniyor. Vergi affının tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak yasa teklifine yönelik gelişmeler gündemde. Bu yeni düzenlemenin, yalnızca tahsilatı zor ya da imkansız olan borçları kapsaması olası görünüyor. Beklenen vergi affı, Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile Katma Değer Vergisi (KDV) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına kadar birçok ödemeyi içerecek.

ÖZELLİKLE ESNAFA YÖNELİK DÜZENLEME

Borç yükü altında bulunan esnaf, küçük işletmeler ve Bağ-Kur’lu ya da SGK prim borcu olan bireyler için yeni bir yapılandırma düzenlemesi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, faizlerin silinmesi ve ana borçların taksite bölünmesi planlanıyor. Ancak bu sefer devlet, borç yapılandırmasında daha seçici bir yaklaşım benimseyecek.

FAYDALARI VE KOLAYLIKLARI

Vergi affı ile birlikte geçmişten gelen vergi ve SGK borçlarına ilişkin önemli kolaylıklar sağlanacak. Gecikme faizleri ve cezalar silinecekken, ana borçlar taksitlendirilecek. Bu, hem ödeme koşullarının daha uygun hale gelmesini hem de borçlu olanların sicilinin düzelmesini beraberinde getirecek.