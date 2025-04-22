Bordo-Mavililer, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapıldı. Antrenmanın başlangıcında oyuncular, teknik ısınma çalışmasının ardından rondo aktivitesi gerçekleştirdi. Dar alan oyunlarıyla süren antrenman ise taktik çalışmalarla noktalandı.

SON ANRENMAN YARIN YAPILACAK

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00’te gerçekleştirecekleri son antrenmanla Göztepe maçı için hazırlıklarını tamamlayacak.