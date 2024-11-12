More
Gündem

Börekçiden Tepki: Bizimle İlgili Değil

borekciden-tepki-bizimle-ilgili-degil

BÖREKÇİDEN AÇIKLAMA

Halk sağlığını tehdit eden gıda ürünleriyle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 7 Kasım’da yayımladığı listede, İstanbul’un tanınan börekçelerinden biri de yer aldı. “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” ile “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” kategorisinde, Fatih’teki Sarıyer börekçesinde kıyma yerine sakatat kullanıldığı iddia edildi.

BİZ DEĞİLİZ

İddialar üzerine, 129 yıllık geçmişe sahip Sarıyer Börekçisi, Sarıyer’in merkezinde bulunan işletmesiyle ilgili bir açıklama yapma gereği duydu. Sözcü’nün haberine göre yapılan açıklamada, “Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz. Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer işletmelerle herhangi bir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi yalnızca Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren, resmi ve gerçek tek yerimizden temin etmelerini rica ederiz” ifadesi yer aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.