Börekçiden Tepki: Bizimle İlgili Değil

BÖREKÇİDEN AÇIKLAMA

Halk sağlığını tehdit eden gıda ürünleriyle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 7 Kasım’da yayımladığı listede, İstanbul’un tanınan börekçelerinden biri de yer aldı. “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” ile “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” kategorisinde, Fatih’teki Sarıyer börekçesinde kıyma yerine sakatat kullanıldığı iddia edildi.

BİZ DEĞİLİZ

İddialar üzerine, 129 yıllık geçmişe sahip Sarıyer Börekçisi, Sarıyer’in merkezinde bulunan işletmesiyle ilgili bir açıklama yapma gereği duydu. Sözcü’nün haberine göre yapılan açıklamada, “Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz. Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer işletmelerle herhangi bir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi yalnızca Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren, resmi ve gerçek tek yerimizden temin etmelerini rica ederiz” ifadesi yer aldı.