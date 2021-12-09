Boris Johnson için karar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sözlerinden Allegra Stratton’un istifa etmesine neden olan partiyle ilgili yeterli kanıt olmadığı için soruşturma açılmayacağı duyuruldu.

Londra Polis Teşkilatı, geçen yıl Covid-19 kısıtlamaları sürerken yapılan ve Başbakan Boris Johnson’ın sözcülerinden Allegra Stratton’un istifa etmesine neden olan partiyle ilgili yeterli kanıt olmadığı için soruşturma açılmayacağını duyurdu.

Londra Polis Teşkilatı, Britanya’da Başbakanlık Ofisi’nin geçen yıl Noel’de yaptığı iddia edilen partiye ilişkin kanıt yetersizliği nedeniyle soruşturma başlatılmayacağını açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre; Ülkede Covid-19 önlemlerinin ve yasakların uygulandığı dönemde parti yapıldığı, Başbakan Boris Johnson tarafından reddedildi.

Ancak partiye ilişkin iddialar sonrası Johnson’ın danışmanlarından birinin 22 Aralık 2020’de çektiği, Noel partisiyle ilgili şakalaştığı bir video ortaya çıkmıştı.

Video, partinin düzenlendiği ve Covid kurallarının ihlal edildiğine ilişkin şüpheleri artırmıştı. Başbakan Boris Johnson, videoda Covid kurallarını hafife alan tutum nedeniyle özür dilemiş ancak partinin gerçekleşmediğini yeniden vurgulamıştı.