Boris Johnson Türkiye’nin Altyapı Yatırımlarını Üstün Buldu

TÜRKİYE’YE YAPILAN ALTYAPI YATIRIMLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Eski Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Türkiye’nin altyapı yatırımlarını övdü ve “Türkiye altyapıya yatırım yaptı. Birleşik Krallık bundan çok muzdarip” dedi. Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) tarafından düzenlenen “Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik ve Ekonomik Dinamikler – Trump Politikalarının Türkiye’ye ve İş Dünyasına Etkileri” başlıklı panele, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Johnson, Dünya Ticaret Örgütü Eski Genel Direktörü Roberto Azevedo ve birçok iş insanı katıldı.

ALTYAPI DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Panelde Johnson, Birleşik Krallık’ta yeni bir otoyol inşa edilmediğini belirtti. Türkiye’nin özellikle altyapıya yaptığı yatırımları vurgulayarak, Birleşik Krallık’ta bu durumun sıkıntılara yol açtığını ifade etti. Johnson, “Türkiye’de havalimanları inşa ediliyor. İnanılmaz altyapı yatırımları var ve yüksek hızlı tren yatırımları var” diyerek, Türkiye’nin altyapı projelerinin Avrupa için örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin doğu ve batı arasında köprü vazifesi gördüğünü ve bunun barış ve istikrar açısından önemli olduğunu kaydetti.

UKRAYNA’YA YARDIM VE BARIŞ ÇABALARI

Johnson, İngiltere ve Türkiye’nin birlikte bir yol haritası oluşturduğuna değinerek, Ukrayna’daki savaşa son verilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin barış getirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığını ifade eden Johnson, Ukrayna’nın bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çekti. “Ukrayna bu savaşı başlatmadı” diyen Johnson, Beyaz Saray’ın bu durumu yavaş yavaş anlamaya başladığını belirtti. Trump’ın Rusya üzerindeki baskılarının artacağına dair öngörülerini paylaştı ve yakında yeni yaptırımların geleceğini öngördüğünü açıkladı.

EKONOMİK GELİŞMELER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

HUV Başkanı Ahmet Eren, düzenlenen panelin güncel ekonomik gelişmeleri kamuoyuna sunduğunu ifade etti. Eren, küresel düzeyde etkili konuşmacılarla önemli gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti. 2023’te “Yakın Gelecekte Dünya ve Türkiye” başlıklı etkinliklerle küresel ekonomideki dönüşümleri ele aldıklarını aktardı. Ayrıca 2024’te de “Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı” teması çerçevesinde makroekonomik istikrar konularının ayrıntılı bir şekilde tartışıldığını söyledi.

Eren, bu yılki panelin özellikle Donald Trump’ın gelecekteki etkilerini değerlendirme noktasında önemli olduğunu vurguladı. Trump’ın açıklamalarının gündemi daha da güncel hale getirdiğini belirten Eren, bu tür etkinliklerin Türkiye ve iş dünyası için faydalı bir tartışma ortamı oluşturmasını umduğunu da sözlerine ekledi.