Boris Vitlacil, Filonun Hedefi İçin Uyarıyor

İNSANİ YARDIM GİRİŞİMİ

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla harekete geçen Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Bosna Hersekli Boris Vitlacil, İsrail’in filonun hedefine ulaşmasına engel olabilme ihtimali hakkında uyarılarda bulundu. Barselona’dan 31 Ağustos’ta denize açılan Küresel Sumud Filosu’na İtalya’nın Sicilya Adası’ndan katılacak teknelerde bulunan Vitlacil, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki “Gazze Hareketi” isimli oluşumun düzenlediği basın toplantısına çevrimiçi olarak katıldı. Vitlacil, Gazze’de yaşananlara karşı Avrupa halkının giderek daha fazla bilinçlendiğini ve filoya dünyanın dört bir yanından destek geldiğini ifade etti.

MÜDAHALE İHTİMALİ

Vitlacil, İsrail’in filoyu durdurma çabası içinde olabileceğini belirtirken, “Şahsen bizi gözaltına alacaklarını düşünmüyorum zira bu İsrail askeri için zor bir durum olur. 50’den fazla tekneden bahsediyoruz. Hedefimize ulaşmamak için bir takım durdurma teşebbüsleri yapacakları kanaatindeyim.” şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail’in ateş açabileceğini ve tekneleri batırmak için de müdahalede bulunabileceğini dile getirerek, “O zaman da yolumuza devam etmek yerine arkadaşlarımızı kurtarmaya çalışırız.” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA FILOSU

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma sağlamak ve İsrail’in ablukasını kırmak amacıyla 44’ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturuldu. Filonun tekneleri, 31 Ağustos’ta İspanya’nın Barselona kentinden Gazze’ye doğru yola çıktı. Aynı gün İtalya’nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, filoya katılmak üzere Akdeniz’e açıldı. Arapça “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direniş anlamında bir terim haline geldi. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalmasını, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulmasını ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale karşı direniş göstermeyi ifade ediyor. Filistin’de zeytin ağacı ve hamile köylü kadın, bu kavramı anlatmak için kullanılan semboller arasında yer alıyor.