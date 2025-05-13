Borno’da 10 asker hayatını kaybetti

NİJERYA’DA TERÖR SALDIRISI

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda 10’dan fazla asker yaşamını yitirdi. Orduya ait isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boko Haram’ın Borno eyaletine bağlı Marte bölgesindeki askeri üssü hedef aldığını ifade etti. Bu saldırıda 10’dan fazla askerin can verdiğini belirten yetkili, aynı zamanda saldırı nedeniyle yüzlerce askerin kaçtığını aktardı.

TERÖRİSTLERİN EYLEMLERİ

Yetkili, teröristlerin zırhlı tankları ateşe verdiğini ve silah ile mühimmatla birlikte bölgeden kaçtığını kaydetti. Ayrıca, Nijerya Ordusu Sözcüsü Onyechi Anele, saldırıya yönelik soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.

BOKO HARAM’IN TARİHİ VE ETKİLERİ

Nijerya’da 2000’li yılların başından beri faaliyet gösteren Boko Haram, 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemleriyle on binlerce insanın ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015 yılından itibaren ülkenin komşuları Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenlemekte. Çad Gölü Havzası’ndaki bu saldırılarda en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar dolayısıyla yüz binlerce kişi zorunlu göç etmek durumunda kaldı.