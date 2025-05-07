Borno’da 8 Boko Haram Teröristi Yakalandı

OPERASYONDA 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram’a karşı gerçekleştirilen operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildiriliyor. Hadin Kai Operasyonunun komutanı Reuben Kovangiya, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde terör örgütünün planladığı saldırıyı başarısız kıldığını aktarıyor. Kovangiya, engellenen saldırının ardından güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik operasyonunda 8 Boko Haram üyesinin hayatını kaybettiğini kaydediyor.

BOKO HARAM’IN TARİHİ KANLI EYLEMLERİ

Boko Haram, 2000’li yılların başından beri Nijerya’da etkinlik gösteriyor. 2009’dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemleri sonucunda on binlerce kişi yaşamını yitiriyor. Terör örgütü, 2015 yılından bu yana komşu ülkeler olan Kamerun, Çad ve Nijer’de de çeşitli saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası’ndaki eylemleri sonucunda, ilk belirlemelere göre 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

GÖÇLERİN ARTTIĞI BİR DURUM

Ülkede artan terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalıyor. Bu durum, yerel halkın güvenlik endişelerini artırırken, insani krize neden oluyor. Achalanan bu tablo, Nijerya’nın güvenlik sorunlarını derinleştiriyor.