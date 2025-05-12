Borno’da Boko Haram Saldırısında Askerler Öldü

BORNO EYALETİNDEKİ SALDIRI

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram üyeleri tarafından düzenlenen bir saldırıda 10’dan fazla asker yaşamını yitirdi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Nijerya ordusuna bağlı bir yetkili, “Boko Haram üyelerinin Borno eyaletine bağlı Marte bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenlediğini” belirtti.

FİRAR VE ZIRHLI TANKLAR

Yetkili, bu saldırıda 10’dan fazla askerin hayatını kaybettiğini ifade etti. Olay sonucunda yüzlerce askerin üsse saldırı nedeniyle firar ettiğini aktaran yetkili, “Teröristler zırhlı tankları yakıyor, silah ve mühimmatla kaçıyor” sözlerine yer verdi.

SALDIRILARIN TARİHÇESİ

Nijerya Ordusu Sözcüsü Onyechi Anele, saldırıya dair soruşturmaların başlatıldığını duyurdu. Boko Haram, 2000’li yılların başından itibaren ülkede faaliyet gösteriyor. 2009’dan bu yana gerçekleştirilen kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirirken, terör örgütü 2015’ten bu yana komşu ülkeler olan Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası’ndaki eylemlerinde en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede meydana gelen terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı.