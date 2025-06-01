Borno’da Mayın Patladı, 9 Ölü

BOKO HARAM’IN SALDIRISIYLA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal basındaki haberlerde, Borno Eyaleti Meclis Başkanı Abdulkarim Lawan, Boko Haram üyelerinin eyaletin Guzamala bölgesindeki Mairari köyünde bulunan bir otobüs durağına döşedikleri mayının patladığını duyurdu. Lawan, bu patlama sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının bulunduğunu belirtti.

Mairari KÖYÜ’NÜN DURUMU

Mairari köyü ile ilgili önemli bir bilgi veren Lawan, köyün Guzamala bölgesinde sivil otorite tarafından iki kez yeniden yerleştirilen tek köy olduğunu hatırlattı. Ancak köy, Boko Haram saldırıları nedeniyle tekrar terk edilmiş durumda. Nijerya’da 2000’li yılların başlarından itibaren aktif olan Boko Haram, 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemleriyle on binlerce kişinin hayatına mal oldu.

SALDIRILARIN ETKİLERİ

Terör örgütü Boko Haram, 2015 yılından itibaren komşu ülkeler olan Kamerun, Çad ve Nijer’ de de saldırılar düzenlemeye başladı. Bu saldırılar sonucunda Çad Gölü Havzası’ndaki en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar, yüz binlerce insanın göç etmek zorunda kalmasına neden oldu.