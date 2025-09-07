BORNOVA 1877, 6 transfer gerçekleştirdi

TRANSFER DETAYLARI

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup temsilcisi Bornova 1877, dış transferde 6 oyuncuyla anlaşma sağladı ve altyapıdan 3 futbolcuyu A takıma dahil etti. İzmir temsilcisi, transferlerde genç isimlere yönelerek kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

YENİ OYUNCULARIN TANITIMI

Bornova 1877’nin yeni transferleri arasında Çorum FK’dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Batuhan Kuru, Denizlispor’dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ertuğrul Yıldırım, Torbalıspor’dan 26 yaşındaki eski forvet arkası oyuncusu Murat Arslan, Denizli Sarayköy Spor’dan 22 yaşındaki stoper Sabri Akgül, Muğlaspor’dan 19 yaşındaki forvet Arda Bilmez ve Pendikspor’dan 18 yaşındaki stoper Batuhan Güner yer alıyor.

ALTYAPIDAN UYUM

İzmir ekibi ayrıca, altyapısından Bartu Saltan, Ata Kalaycıoğlu ve Baran Kırmaci gibi yetenekleri de A takım kadrosuna dahil ediyor. Bu adımlar, Bornova 1877’nin genç yeteneklere verdiği önemi ve geleceğe yönelik planlarını ortaya koyuyor.