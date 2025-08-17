Bornova 1877, Alper Aşkın’ı transfer etti

YENİ SEZONDA TRANSFER HAREKETLERİ

Yeni sezonda 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta yer alacak olan Bornova 1877 takımı, takımın kadrosuna stoper Alper Aşkın’ı ekledi. 24 yaşındaki oyuncu, son olarak 1922 Konyaspor’da forma giyiyordu ve kulüp ile resmi sözleşme imzalama sürecini tamamladı.

ALPER’A YENİ BİR SAYFA

Göztepe altyapısından yetişen Alper Aşkın, kariyeri boyunca Zonguldak Kömürspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Osmaniyespor ve 1922 Konyaspor gibi takımlarda forma giydi. Şimdi ise Bornova 1877 forması altında yeni bir sayfa açıyor.