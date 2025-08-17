Haberler

Bornova 1877, Alper Aşkın’ı transfer etti

YENİ SEZONDA TRANSFER HAREKETLERİ

Yeni sezonda 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta yer alacak olan Bornova 1877 takımı, takımın kadrosuna stoper Alper Aşkın’ı ekledi. 24 yaşındaki oyuncu, son olarak 1922 Konyaspor’da forma giyiyordu ve kulüp ile resmi sözleşme imzalama sürecini tamamladı.

ALPER’A YENİ BİR SAYFA

Göztepe altyapısından yetişen Alper Aşkın, kariyeri boyunca Zonguldak Kömürspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Osmaniyespor ve 1922 Konyaspor gibi takımlarda forma giydi. Şimdi ise Bornova 1877 forması altında yeni bir sayfa açıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Rica Apriyanti Evlendi, Eyüp Aslan

Endonezya'dan Trabzon'a gelen Rica Apriyanti, Eyüp Aslan ile lojistik sektöründe evlilik gerçekleştirdi. Nikah töreninde ailelerin katılımıyla duygusal anlar yaşandı.
Haberler

Kayseri’de “Gazze İçin Kermes” Düzenlendi

Kayseri'de gerçekleşen 'Gazze İçin Dayanışma Kermesi' kadınların hazırladığı yiyecekler ve hediyeliklerin satışına ev sahipliği yaptı. Elde edilen gelir, Gazze halkına ulaştırılacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.