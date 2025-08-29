Bornova 1877, Berke Kılıç’la Anlaştı

TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Bornova 1877, 3’üncü Lig 4’üncü Grup takımı olarak, dış transferde Tire 2021 FK’dan 21 yaşındaki sağ bek Berke Kılıç ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yapılan resmi açıklamada, “Altınordu altyapısında futbola başlayan oyuncumuz Eskişehirspor, Muş Spor, Arnavutköy, Anadolu Üniversitesi ve Tire 2021’de forma giydi. Berke Kılıç’a formamız altında başarılar diliyoruz” ifadesine yer verildi.

GENÇ OYUNCUNUN PERFORMANSI

Genç savunmacı Berke Kılıç, 3’üncü Lig’de 14 müsabakada görev alarak dikkat çekti. Bunun yanı sıra, 2 kupa maçında daha mücadele etti. Spor camiası, onun performansını yakından takip ediyor.