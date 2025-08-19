Haberler

Bornova 1877, Boran Yılmaz’ı transfer etti

Bornova 1877 TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Bornova 1877, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Boran Yılmaz’ı kadrosuna dahil etti. TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi olan Bornova 1877, transfer çalışmalarını sürdürerek takıma yeni bir oyuncu kazandırıyor. İzmir ekibi, son olarak Denizlispor forması giyen genç yetenek Boran Yılmaz ile anlaştı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında 2007 doğumlu orta saha Boran Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Denizlispor forması giyen oyuncumuz Boran Yılmaz’a formamız altında başarılar diliyoruz” denildi.

ÖNEMLİ

