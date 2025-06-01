Bornova 1877, Hedef Üst Sıralar

YENİ SEZON HEDEFİ ÜST SIRALAR

Bornova 1877, 3’üncü Lig’deki geçen sezonun son hafta kümede kalmayı başardıktan sonra, yeni sezon için hedefini üst sıralar olarak belirliyor. Bölgesel Amatör Lig’den 3’üncü Lig’e geçtikten sonra, ilk yılında Play-Off oynamayı başaran İzmir temsilcisi, ikinci sezonunda beklenmedik bir şekilde son anda rahat bir nefes aldı.

SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Yeni sezon öncesinde isim sponsorluğu ve forma göğüs sponsorluğu için önemli görüşmeler içerisinde olduklarını belirten Genel Koordinatör Erman Ertaş, “Hedef yükseltme fikrimiz var. Bornova ismi şampiyonluk ve üst ligleri hak ediyor. İddialı bir kadro kurmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Şu ana dek 12 futbolcunun başka kulüplere transfer edildiğini aktaran Ertaş, “Geçen sezon maddi sorunlar nedeniyle son maçımızda kümede kalmayı başardık. Yeni sezonda yine genç ağırlıklı ve geliştirici vizyonla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR KULÜP HEDEFİ

Kendi gelirleriyle ayakta kalabilen örnek bir kulüp olmayı hedeflediklerini vurgulayan Ertaş, “Biz yetiştirici değil ancak oyuncu geliştirici bir kulübüz. Bornova’yı en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. Güzel karşılıklar bulmaya başladık. Bize ilgi gösteren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve iş insanlarına teşekkür ediyoruz” diye ekledi.