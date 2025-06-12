Bornova 1877 Teknik Direktör Arıyor

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Bornova 1877, 3’üncü Lig’de yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Bu amaçla yönetimin teknik direktör arayışlarını devam ettirdiği öğrenildi. İzmir ekibinin teknik direktörlük için iki isim üzerinde durduğu belirtiliyor.

GÜRKAN VE RAMAZAN İSIMLERİ MASADA

Yeşil-siyahlı takımın geçtiğimiz sezon Play-Off oynayan Gürkan Ferhatoğlu veya Ramazan Kurşunlu ile anlaşmayı hedeflediği gelen haberler arasında yer alıyor. Geçen sezon Sercan Yıldırım, Ercan Kılıç, Onur Yeniyurt, Mustafa Ceviz ve Emin Sulhan gibi isimler Bornova 1877’nin teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Yeşil-siyahlı takım, sezonun son maçında kümede kalmayı başarmıştı.