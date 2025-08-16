Bornova 1877, Turan Demirci’yi transfer etti

BORNOVA 1877, TURAN DEMİRCİ İLE ANLAŞTI

Bornova 1877, Tire 2021 FK’dan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna kattı. TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Bornova 1877, kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Turan Demirci’yi renklerine bağladı.

İZBERGEA’DAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili olarak İzmir ekibinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında 2002 doğumlu Turan Demirci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce de kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuza yeni sezonda da formamız altında başarılar diliyoruz” denildi.