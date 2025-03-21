Bornova’da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

İZMİR’DE BİÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşanan bıçaklı bir kargaşada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Boynundan bıçaklanan gencin yüzeye eğilip bilincini kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, gece saat 00.20 sularında Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi’nde gerçekleşti.

KAVGA EDERKEN YARALANANLAR

Elde edilen bilgilere göre, S.Y. ve E.K. ile K.Ş. ve D.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kargaşada K.Ş. boynundan, D.Ç. ise kolundan bıçaklandı. Olay sonrası karşı taraf hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Polis, çevrede güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan K.Ş.’nin hayati tehlikesinin mevcut olduğu öğrenildi.

Aynı zamanda, kavga sırasında bıçaklanan K.Ş.’nin yere düşüp kendinden geçme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Boynundan bıçak yarası alan genç, yoğun kan kaybı nedeniyle yere yığıldı ve çevredekiler hemen yardım etmeye çalıştı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olay sonrası şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelileri tespit etti. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, S.Y. ve E.K.’yi Karabağlar ilçesinde yakalayarak emniyete götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.