Bornova’da kaçak kazı yapan 5 tutuklandı

KAÇAK KAZI YAPARKEN ORMAN YANGINI ÇIKARDILAR

İzmir’in Bornova ilçesinde orman yangını çıkardıkları iddia edilen beş şüpheli tutuklandı. Kayadibi mevkisinde dün meydana gelen orman yangınının nedeni üzerine jandarma ekipleri bölgedeki incelemesini gerçekleştirdi. İncelemelerde, yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukur tespit edildi. Yangının bu alandan çıktığı değerlendirildi ve ekipler, güvenlik kameralarını inceledi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALAMA

Yapılan çalışmalar sonucunda, bölgede kaçak kazı yaptığı belirlenen A.Ş. (20), V.T. (40), E.K. (21), A.A.Ş. (20) ve A.Ş. (20) gözaltına alındı. Jandarma da işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde yapılan işlemler sonucu şüpheliler tutuklandı. Bu arada güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin, kazı malzemesi olduğu değerlendirilen araç ve gereçleri hafif ticari bir araca yükledikleri gözlemleniyor.