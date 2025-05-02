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Bornova’da Kavga, 9 Zanlı Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

İzmir’in Bornova ilçesinde 17 Nisan’da bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olay, akrabalar arasında silahlı ve bıçaklı bir kavga şeklinde gelişti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından, Cinayet Büro Amirliği’nin de bulunduğu çok sayıda emniyet birimi, soruşturma kapsamında 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Gözaltına alınan bu 9 zanlı, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar,, hakimin karşısına çıkarıldıklarında tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde, husumet yaşadıkları akrabalarıyla barışmak amacıyla bir araya geldiklerini ve ardından kavganın çıktığını belirtikleri öğrenildi.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Kavga sırasında yaralanan İbrahim Halil H. (34) ile diğer yaralılar İ.A, R.H. ve K.H. çeşitli hastanelere kaldırıldı. İbrahim Halil H, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği Yeşilova Mahallesi’ndeki kargaşa, akrabalar arasındaki tartışmanın bıçak ve tabanca kullanılarak büyümesine neden oldu.

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