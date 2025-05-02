Bornova’da Kavga, 9 Zanlı Tutuklandı

Olayın Gelişimi

İzmir’in Bornova ilçesinde 17 Nisan’da akrabalar arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde 9 zanlı gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak’taki olayla alakalı olarak şüphelileri tespit ederek yakaladı.

Hukuki Süreç

Emniyette gerçekleştirilen işlemlerin ardından, gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakimlikteki sorgularının ardından 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan ifadelere göre, şüpheliler, arasında husumet bulunan akrabalarıyla barışmak amacıyla bir araya geldiklerini, ancak bu durumun kavgaya dönüştüğünü ifade etti.

Olayın Detayları

Kavga, 17 Nisan tarihinde Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak’ta meydana geldi. Çıkan tartışma sonrasında bıçak ve tabancanın kullanıldığı olayda, yaralanan İbrahim Halil H. (34) ile diğer yaralılar İ.A., R.H. ve K.H. hemen hastanelere kaldırıldı. Ne yazık ki, İbrahim Halil H. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.