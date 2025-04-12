BORNOVA’da Sürücü, Yatan Köpeğe Çarptı

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir sürücü yolda yatan bir köpeğin üzerinden geçerek, arkasına bakmadan yoluna devam etti. Yürek burkan bu görüntü, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, 9 Nisan tarihinde Bornova’daki Kazım Dirik Mahallesi 301 sokakta gerçekleşti. 35 BUT 424 plakalı otomobil, yolda yatan köpeğin üzerinden geçerken, yaralanan hayvan acı içinde kaçmaya çalıştı. Sürücü, yaşanan kazanın ardından arkasına bakmadan yola devam etti.

KÖPEĞİN DURUMU İYİ

Kaza sonrası yaralanan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerindeki bir esnaf, köpeğin sesini duyup dışarı çıktığını belirtti. “Köpeğin çığlıklarını duyduk, içerden koşturduk. Araba ezip geçmiş köpeği. Köpeğin şu an durumu fena değil, bakıyoruz, besliyoruz, iyi şu anda” şeklinde konuştu. Yürekleri burkan bu anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından net bir şekilde kaydedildi.