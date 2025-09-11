Bornova’da Tır Garajında Yangın Oldu

İZBORNOVA’DA YANGIN ÇIKTI

İzmir’in Bornova ilçesindeki tır garajında meydana gelen yangında, bir tır ve boş dorse tamamen yanmış durumda. Yangın sırasında araçta bulunan 32 bin TL nakit para da küle döndü. Olay, saat 14.00 civarında Bornova’da, Işıkkent’teki bir tır garajında ortaya çıktı. Yangının kesin nedeni henüz belirlenemiyor, ancak park halindeki bir dorseden başlayarak yanında bulunan tıra sıçradığı bildiriliyor. Yangın sırasında patlamalar yaşanırken, çevredeki vatandaşlar bölgedeki araçları güvenli alanlara çekti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Kısa zamanda yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Soğutma işlemlerinin ardından yapılan hasar tespitinde, tırda bulunan 32 bin TL ve 180 euro nakit paranın yandığı öğrenildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi, fakat yanan dorse ve tırda büyük çapta maddi hasar oluştu.

TIR SAHİBİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Yangın esnasında aracını park edip iş aramaya giden tır sahibi Ahmet Kızılkan (57), “Yangının ne durumda çıktığını bilmiyoruz. Arkadaşlar telefon etti. Aracın yandığını duyunca önce şaka sandım. Geldim ve aracımın yandığını gördüm. Aracım işte bu vaziyette, gözümün önünde bir servet yanıyor. Hiçbir şey yapamadım, insan donup kalıyor gerçekten. Evet, içinde paralarım vardı, onlar da yanmış. Paraları bir arkadaş emanet vermişti. Ben de başka birine emanet verecektim. O yüzden paraları arabanın içine koymuştum. Emanet paralar da yandı. Yapacak bir şey yok, canımız sağ olsun. Zarar komple araba zaten. Şu anda araç tamamen yanmış durumda. Bu arabalar 2 milyon TL gibi bir maddi zarara denk geliyor” şeklinde konuştu.

NAKLİYECİ YANGIN ANINI ANLATTI

Yangın esnasında kahvede çay içmekte olan nakliyeci Kemal Yayla (59), “Bekçi beni aradı, ‘Arabalarınız yanıyor’ dedi. Hemen yanındaki araba da benim köylümün. Biz koşarak geldik. Geldiğimizde burası zaten alev içindeydi. Bu araba tutuşmuş. Biz burada iki arabayı zor kurtardık. Alevlerin içinden çıkardık. Şurada bir araba biraz yandı, gösterebilirim. Benim kendi arabam da üçüncü arabaydı. Arabaları buradan zor çıkardık, gerçekten zor kurtardık. Şu konteynerde patlama oldu. Yan taraftaki 13 numaralı konteynerde ne varsa, oradan kaynaklandı patlama. Son durumu görüyorsunuz. Arkadaşlar uğraşıyorlar. İtfaiye, polis hepsi burada. Son durum ne olacak, Allah bilir” sözleriyle yaşananları aktardı.

Yangının çıktığı tır garajında oto tamircisi olarak çalışan Halil Tuncer (52) ise yangın sırasında yoğun duman olduğunu belirterek, maddi hasarın araçlarla sınırlı kaldığını ifade etti.