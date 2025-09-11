Bornova’da TIR Yangını Meydana Geldi

YANGIN OLAYI VE İLK MÜDAHALE

İzmir’in Bornova ilçesinde bir TIR garajında meydana gelen yangında, bir TIR ve dorse hasar gördü. Yangın, Egemenlik Mahallesi’ndeki garajda saat 14.30 sıralarında başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 30 dakika içinde kontrol altına aldı. Yangında zarar gören araçların durumu inceleniyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla araştırma başlatıldığı bildirildi.