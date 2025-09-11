Haberler

Bornova’da TIR Yangını Meydana Geldi

YANGIN OLAYI VE İLK MÜDAHALE

İzmir’in Bornova ilçesinde bir TIR garajında meydana gelen yangında, bir TIR ve dorse hasar gördü. Yangın, Egemenlik Mahallesi’ndeki garajda saat 14.30 sıralarında başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 30 dakika içinde kontrol altına aldı. Yangında zarar gören araçların durumu inceleniyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla araştırma başlatıldığı bildirildi.

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

