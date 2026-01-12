Bornova’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada otobüs ile minibüs çarpıştı; 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, Gökdere Caddesi’nde saat 12.30 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 277 numaralı Otogar–Tınaztepe seferini yapan ve Serkan Topal’ın kullandığı belediye otobüsü, Beytullah Karadeniz’in kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

KAZA DOLAYISIYLA ACİL HİZMETLER HAREKETE GEÇTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Minibüsün sürücüsü Beytullah Karadeniz, sürücü koltuğunda sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Belediyeye ait otobüste bulunan 7 yolcu ve otobüs şoförü Serkan Topal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı, otobüs şoförünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Bornova yönünde trafik yoğunluğu meydana geldi. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.