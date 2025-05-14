Bornova’da Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

İzmir’in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen bir uygulamada, durdurulan bir araçtan yayılan yoğun esrar kokusu dikkat çekti. Sürücü A.A. (36), aracından kaçmaya çalışırken son anda yakalandı. Ekipler araçta yaptıkları aramada 19 kilo esrar madde buldu.

APAR TOPAR YAKALANDI

Olay, 14 Mayıs 2024 günü saat 01.45 sıralarında Gediz Caddesi üzerinde Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği uygulama sırasında yaşandı. Durdurulan aracın içinden gelen uyuşturucu kokusunun fark edilmesi üzerine sürücüye sorular yöneltildi. Bu sırada A.A., aniden aracını çalıştırarak kaçmak istedi, ancak polis, onu durdurmak için fiziksel müdahalede bulundu. Direnişine rağmen şüpheli kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.

19 KİLO ESRAR BULUNDU

Nöbetçi savcılıktan alınan izinle, aracın içinde yapılan aramada, toplamda 19 parça halinde şeffaf vakumlu poşetlerde paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Yapılan incelemelerde bu maddelerin toplamda 19 kilo esrar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.A.’nın, Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi ve kaçakçılık suçlarından sabıkası olduğu belirlendi. Şüpheli, doktor raporunun ardından işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.