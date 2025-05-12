Bornova’daki Patlama Videosu Ortaya Çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İZMİR’in Bornova ilçesinde, 7 katlı bir binanın 3’üncü katındaki dairede meydana gelen gaz sızıntısından kaynaklandığı düşünülen patlamayla ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anlarda, patlama sonrası tavandan düşen beton parçalarından başını korumaya çalışan bir kişinin panik içinde kaçtığı görüldü.

PATLAMA OLAYI

Olay, dün saat 00.30 sularında Kazımdirik Mahallesi’ndeki 162’nci Sokak 24-A numaralı binada gerçekleşti. 7 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede yaşanan patlama sonucunda yangın çıktı. Patlama sesini duyan çevredekiler panik yaşarken, ihbarla birlikte bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürdü, bir yandan da binada mahsur kalanları tahliye etti.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Patlamanın olduğu dairede bulunan Ertan Mavibaş, sokaktan geçmekte olan Evin Kaya, Ramazan Kurt ve Ahmet Avşar’ın yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 3’ü tedavi sonrası taburcu oldu, ancak durumu ağır olan Mavibaş’ın tedavisi İzmir Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’nde devam ediyor.

HASAR TESPİTİ VE GÜVENLİK ARAŞTIRMALARI

Patlamanın olduğu dairede büyük oranda hasar meydana geldi. Çevredeki kafe ve iş yerlerinin camları kırıldı. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı; bu görüntülerde iş yerinin camlarının kırıldığı ve çevredekilerin kaçıştığı görüldü. Ayrıca yeni görüntülerde, patlamanın ardından tavandan düşen beton parçalarından başını korumaya çalışan bir kişinin panikle kaçıştığı belirlendi. Polis ve belediye ekipleri, patlamanın kesin nedenini belirlemek ve hasar tespiti yapmak için çalışmalarına devam ediyor.