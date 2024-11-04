Borsa 1-2 Gün İçinde Belirli Seviyeyi Görebilir!

PİYASALARDA KREDİ NOTU ARTIRIMI ETKİSİ

Kredi derecelendirme kuruluşu SveP’nin Türkiye’nin kredi notunu artırmasının ardından yatırımcılar piyasalara ilgi gösteriyor. Bu durumun borsa üzerindeki yansımaları nasıl olacak? Geçtiğimiz hafta altında yaşanan sert düzeltmenin ardından, altın fiyatlarının düşüş trendi devam edecek mi? Ekonomist Hikmet Baydar, borsa için beklenen seviyesi açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye’nin kredi notunu sürekli olarak yukarı revize ediyor. Son olarak SveP, Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesinden BB- seviyesine yükseltti ve not görünümünü de “pozitif”ten “durağan” seviyesine revize etti. Milliyet’in haberine göre, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 9 bin puan civarında sakin bir seyir izliyor. Endeks uzun bir zamandır yatay hareket ediyor. Analiz yapıldığında, göstergelerin durumu ne? Not artırımı piyasa dinamiklerini nasıl etkileyecek?

BORSADA YENİ SEVİYELER HANGİLERİ?

Öte yandan, altın fiyatları geçen hafta perşembe günü tarihi rekor seviyelerden düzeltme gerçekleştirdi. Altındaki geri çekilmenin nasıl bir sebebi var? Gram altında neler bekleniyor? Ekonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye konuyla ilgili yaptığı açıklamada “SveP’nin not artırımı her ne kadar bekleniyor olsa da sonuçta gerçekleşmiş olması özellikle bazı yabancı yatırımcılar üzerinde pozisyon artırıcı bir istek uyandırabilir. Orta vadeli göstergeler zayıf da olsa yukarı sinyali verdiği için kısa sürede 9200 puan seviyelerine kadar çıkma potansiyeli artmıştır. Önümüzdeki günlerde bu etki daha da netleşecektir. 9230 puan seviyesinin üzerinde tutunması 10.000 puan seviyelerine kolayca ulaşmasını sağlar.” şeklinde konuştu. Ancak jeopolitik riskler hala olumsuz etkilemeye devam ettiğinden ilerleyen süreçte hangi faktörlerin ağır basacağını göreceğiz. Borsada beklenti, 9230 puan seviyesinin 1-2 gün içinde test edilmesidir.

TREND GÖSTERGELERİ VE GELECEK İHTİMALLERİ

BIST 100 endeksi yatay seyrine devam ediyor ve orta vade için yukarı sinyaller üretiyor. Önemli bir trend göstergesi olan Bollinger Band da ciddi şekilde daralmış durumda. Bu durum genellikle uzun süreli hareketlerin ön habercisidir. Not artırımı, enflasyondaki aşağı yönlü trend ve rezervlerdeki büyüme gibi olumlu gelişmeler, yukarı yönlü potansiyeli artırıyor. Daha önce de belirttiğim gibi, 8754 puan civarındaki desteğin üstünde kalınması durumunda yukarı yönlü deneme ihtimali artıyor.

ALTINDA DÜZELTME SONRASI YÖN NE OLACAK?

Çin’in altın alım kararını ertelemesi önemli bir gelişme oldu. Teknik olarak aşırı primli durumda olan ons altın, bu fırsatı değerlendirip kar realizasyonu gerçekleştirdi. Ancak orta vade göstergelerinde henüz aşağı yönlü bir sinyal görülmüyor. Ons altında 2751 dolar güçlü bir destek seviyesi. Önümüzdeki hafta bu desteğin altında kalıp kalmadığına dikkat edilecektir. Her ne kadar kapanış desteğin altında gerçekleşse de durumu pazartesi ve salı günleri netleşecektir. Şu an için ons altının tepki alımı ile desteğin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Haftalık en kötü alt seviyemiz 2715 dolar. 2700 dolar seviyelerinin üstünde kalınması ise boğa piyasasının devam ettiğine işaret edecek.

GRAM ALTINDA YENİ HAREKETLER BEKLENİYOR

Gram altın, daha önce değindiğim üzere ons altın ile paralel hareket ediyor. Yurtdışındaki satış eğilimi ile bir düşüş yaşandı. İçerde pozisyon değişimine sebep olabilecek bir durum ortaya çıkmadı. Yurtdışında beklenen tepki alımına bağlı olarak haftanın ilk günlerinde gram altının yukarı yönlü hareket edebileceği ifade ediliyor. Orta vade süre zarfında yukarı yönlü göstergeler henüz bozulmadı. Yükselişlerin tekrar gözlemlenme ihtimali oldukça yüksek. Eğer gram altın 2980 lira ve üzeri seviyelerde kalmaya devam ederse, boğa piyasası sürecektir. Yani bu durum alıcı ağırlıklı bir piyasa görünümüne sebep olacaktır.