“Borsa’da BüyüK Operasyon: 23 Kişi Tutuklandı!”

PAPARA ELEKTRONİK PARA A.Ş. OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği iki ayrı operasyon sonucunda toplam 23 kişi tutuklandı. Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında rol oynadığı iddialarına yönelik yapılan operasyonda 11 kişi tutuklandı. Bunun yanı sıra, borsa manipülasyonuna dair yürütülen soruşturmada ise 12 kişi tutuklandı. Her iki soruşturmada da 7 kişiye adli kontrol kararı verildi.

SORUŞTURMA DETAYLARI VE TUTUKLAMALAR

Başsavcılık, PPR Holding A.Ş.’nin yasa dışı bahis işlemlerinde merkezi bir rol oynadığı iddiasıyla bir soruşturma başlattı. Bu operasyon kapsamında, toplamda 15 kişi gözaltına alındı ve 10 şirkete el konuldu. İstanbul Adliyesi’ne getirilen şüpheliler üzerine gece yarısı bir karar alındı ve 11 kişi tutuklandi. Bu kişilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananların isimleri arasında Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Ahmet Faruk Karslı (şirket sahibi), Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar yer aldı.

BORSA MANIPULASYONU İDDİALARI

Hafta içinde gerçekleştirilen borsa manipülasyonu operasyonunda ise 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, bu kişilerden 12’sinin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheliye adli kontrol tedbiri uyguladı. Böylece, söz konusu iki soruşturma çerçevesinde 23 kişi tutuklanmış oldu.