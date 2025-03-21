BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsa’da devre kesici konusu, özellikle ani fiyat değişimlerinin yaşandığı zamanlarda yatırımcılar tarafından oldukça merak edilen bir mesele haline geliyor. Piyasada meydana gelen sert düşüşler veya yükselişler sonrasında işlemlerin durdurulmasıyla karşılaşan birçok kişi, “Borsa’da devre kesici nedir ve nasıl çalışır?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu sistem, yatırımcıları korumaya yönelik olarak tasarlanmış otomatik bir güvenlik mekanizmasıdır.

PİYASADAKİ GELİŞMELER

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,93 değer kaybetti ve 9.228,79 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 582,15 puan ve yüzde 5,93 azalış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 82,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 8,84 ve holding endeksi de yüzde 5,53 değer kaybetti. Tüm sektör endekslerinin kaybettirdiği bu süreçte, en fazla gerileyen sektör ise yüzde 9,45 ile iletişim oldu.

KÜRESEL ETKİLER

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeler üzerine başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlar hakkında endişeler, risk iştahını negatif yönde etkilemeye devam ediyor. Borsa İstanbul’da günün ilk yarısında iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girdi. Analistler, yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın ise direnç seviyeleri olarak değerlendirildiğini kaydediyorlar.