Borsa’da Düşük İşlem Hacmi Belirlendi

MAYIS AYI YABANCI İŞLEMLERİ AÇIKLANDI

Borsa İstanbul, mayıs ayına yönelik olarak yabancı banka, aracı kurum veya bireyler adına yapılan işlemleri duyurdu. Geçen ay içerisinde yabancılar toplamda 22 milyar 699 milyon 957 bin 357 dolar değerinde alım gerçekleştirirken, 22 milyar 348 milyon 178 bin 39 dolarlık bir satım işlemi yaptı. Bunun sonucunda, mayıs ayında yabancıların net satım tutarı 351 milyon 779 bin 318 dolar olarak kaydedildi.

Ekonomim’de yayınlanan bilgiye göre, yabancıların toplam işlem hacmi 45 milyar 48 milyon 1354 bin 396 dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, 2024 yılı haziran ayından sonra görülen en düşük işlem hacmi olarak kaydedildi. Aynı dönemde yabancılar, 122 milyon 305 bin 694 dolar değerinde yapılandırılmış ürün ve fon alımı yaparken, 134 milyon 920 bin 430 dolarlık bir satım gerçekleştirdi.