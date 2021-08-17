Borsa düşüşe geçti

Çin’den yayılan salgından olumsuz etkilenen piyasaları izleyen Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne düşüşle başladı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.454,14 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,11 puan ve yüzde 0,08 azalarak 1.454,14 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,19 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,49 ile ticaret oldu.