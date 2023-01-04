Borsa düşüşe geçti

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,19’luk düşüşle 5.615,80 puanla kapattı.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,78 puan değer kaybederek 5.615,80’e indi. Toplam işlem hacmi 57,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,85 ve holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,29 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,78 ile turizm oldu.