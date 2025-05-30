Borsa Düşüşle Açıldı, Endişe Sürüyor

NEW YORK BORSA AÇILIŞI DÜŞÜŞLE BAŞLADI

New York borsası, ticaret savaşıyla ilgili endişelerin artması sebebiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Açılış esnasında Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalarak 42.192,35 puana geriledi. S&P 500 endeksi de yüzde 0,14’lük bir kayıpla 5.903,67 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,23’lük kayıpla 19.131,22 puana düştü. ABD’deki yatırımcılar, makroekonomik veriler ve gümrük tarifeleriyle ilgili gelişmeleri takip ederken, borsa açılışında genel olarak negatif bir seyir gözlemlendi.

TICARET GÖRÜŞMELERİ VE TARİFELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Donald Trump yönetimi, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin tarifeleri engelleme kararına yönelik başvurusunun ardından, dün temyiz mahkemesinin bu kararı geçici olarak durdurma kararı aldığını bildirdi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin gümrük vergileriyle ilgili kararlarının “inanılmaz bir şekilde” ABD’nin aleyhine olduğunu savundu ve kararların siyasi nedenlerle alındığını ileri sürdü. Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin sıkışma evresine girdiğini ve üst düzey liderlerin birebir görüşmeler yapması gerektiğini dile getirdi.

ÇİN İLE ANLAŞMA VE TARİFE POLİTİKALARI

Trump, bugün yaptığı açıklamada Çin ile sağladığı anlaşma sayesinde ülkenin işine geri döndüğünü ve herkesin mutlu olduğunu belirtti. Ancak “Kötü haber ise Çin’in, belki de bazıları için şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bizimle yaptığı anlaşmayı tamamen ihlal etmiş olması” şeklinde konuştu. Analistler, gümrük tarifelerinin küresel ekonomi üzerindeki belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini ve ABD yönetiminin düzensiz tarife politikalarının bu belirsizliği daha da derinleştirebileceğini vurguladı. Ayrıca, ABD ile diğer ülkeler arasında henüz tatmin edici düzeyde resmi anlaşmaların sağlanamadığına dikkat çekildi.

MAKROEKONOMİK VERİLERLE İLGİLİ DURUM

Makroekonomik verilere bakıldığında, ABD’de kişisel tüketim harcamalarının nisanda yüzde 0,2 ile piyasa beklentileri doğrultusunda artış kaydettiği görülüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,5 artış gösterdi ve bu durum beklentilerle uyumlu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda yıllık bazda Mart 2021’den bu yana en düşük artışı kaydetti. Ayrıca, ABD’de mal ticareti açığı nisanda bir önceki aya göre yüzde 46 azalarak 87,6 milyar dolara düştü ve bu rakam beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. Trump’ın gümrük vergisi tehditleri, şirketlerin ithalatlarını öne çekmesine yol açmış, bu da tarifelerden kaçınmak için gerçekleştirilen erken ithalatın Mart ayında ABD’de rekor seviyede mal ticareti açığına neden olmasına sebep olmuştu.