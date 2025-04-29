Borsa, Düşüşle Açıldı, Negatif Seyir

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı tarife politikaları hakkında daha fazla bilgi ararken, borsa açılışında “negatif seyir” izleniyor. New York borsasında Dow Jones endeksi 40.233,98 puanda yer alıyor. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,36 düşerek 5.508,87 puana geriledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,55 kayıpla 17.270,76 puana düştü.

çin’le gümrük vergisi sorunları devam ediyor

Çin, ABD’nin tarife müzakerelerinin devam ettiğine dair iddialarını bir kez daha yalanladı ve iki ülke arasındaki gümrük vergisi sorunu sürüyor.

veri odaklı takip sürüyor

Analistler, yatırımcıların tarifelerin ekonomik etkilerine yönelik ipuçları için şirket bilançolarını inceleyeceğini belirtiyor. Yarın açıklanacak olan ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) tahmini ve cuma günü yayımlanacak nisan ayı istihdam verileri büyük bir merakla bekleniyor. ABD’de mart ayında mal ticareti açığı bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

erken ithalat etkisi

Analistler, ABD’nin uyguladığı gümrük vergisi tehditlerinin şirketlerin ithalatlarını öne almalarına zemin hazırladığına dikkat çekiyor. Bu durum, tarifelerden kaçınmak amacıyla yapılan erken ithalatın ülkenin mal ticareti açığını artırdığını gösteriyor.

gerileyen hisse senetleri

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu açıklayan ABD’li otomobil üreticisi General Motors, gelir ve kar rakamıyla beklentileri aşmasına rağmen, tarife belirsizliği nedeniyle tahminlerini tekrar gözden geçirdi. Bu durum, General Motors hisselerinde yüzde 4 oranında bir gerilemeye yol açtı. Amazon’un hisseleri ise güne yaklaşık yüzde 2 kayıpla başladı.

amazon’a yönelik eleştiriler

Ayrıca, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amazon’un ürünlerin gümrük vergisi bedellerini web sitesinde listelemeyi planladığına dair çıkan haberlerin doğru olması durumunda bunun “düşmanca ve siyasi bir eylem” olacağını belirtti.