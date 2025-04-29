Borsa, Düşüşle Açılış Yaptı

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikalarına dair daha fazla bilgi ararken, borsa açılışında “negatif seyir” ortaya çıktı. New York borsasında Dow Jones endeksi 40.233,98 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalarak 5.508,87 puana düştü. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,55 kayıpla 17.270,76 puana geriledi.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ TARİFE ÇATIŞMASI

Çin, ABD’nin tarife müzakerelerinin devam ettiğini iddia etmesini yeniden reddetti. Bu durum, iki ülke arasındaki gümrük vergisi sorununu sürdürdü.

ABD’DE VERİLERİ İZLEMEK ÖNEMLİ

Analistler, yatırımcıların tarifelerin ekonomik yansımalarına dair ipuçları bulmak amacıyla şirket bilançolarını yakından takip edeceğini vurguladı. Yarından itibaren açıklanacak olan ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) tahmini ve bu hafta yayımlanacak nisan ayına ait istihdam verileri de merakla bekleniyor. ABD’nin mal ticareti açığının, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara yükselip tarihindeki en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

ERKEN İTHALAT MAL AÇIĞINI ARTIRIYOR

Analistler, ABD’nin gümrük vergisi tehditlerinin şirketlerin ithalatını öne almalarına yol açtığını ifade etti. Bu durum, tarifelerden kaçınmak için yapılan erken ithalatın ülkenin mal ticari açığını artırdığını gösteriyor.

HİSSELERDE GERİLEME GÖRÜLÜYOR

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu açıklayan ABD’li otomobil üreticisi General Motors’un geliri ve karı beklentileri aşmasına rağmen, şirket tarife belirsizliği nedeniyle hedeflerini yeniden değerlendirdi. Genel Motors’un hisseleri yüzde 4’e yakın bir düşüş yaşadı. Amazon’un hisseleri ise güne yaklaşık yüzde 2 kayıpla başladı.

AMAZON’A TAVIR GÖSTERİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amazon’un ürünlerin gümrük vergisi bedellerini sitesinde listelemeyi planladığına dair çıkan haberlerin doğru olması durumunda bunun “düşmanca ve siyasi bir eylem” olacağını belirtti.