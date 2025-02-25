Borsa Düşüşünün Sorumlusu Aranıyor

CHP’Yİ GÜÇLENDİREN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi ailesi büyümeye devam ediyor” dedi ve Birleşik Kamu-İş’in önceki dönem genel başkanları Mehmet Yeşildağ ve Hasan Kütük’e hoş geldin diyerek, onları baba ocağına davet etti.

SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Özel, siyasi parti ziyaretlerine devam ettiklerini, bu hafta Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve İyi Parti genel başkanlarıyla bir araya geldiklerini duyurdu. Muhalefetin parçalanmaya çalışıldığını ve ağır bir saldırı altında olduğunu belirtti. “Yargı sopasının ellerinde olduğu, tüm imkanlarla, maddi manevi, rasyonel irrasyonel, yasal yasadışı, görünen yeraltı her türlü faaliyetle muhalefete saldırdıklarını” ifade eden Özel, muhalefetin bir ve bütün halde hareket etmesi gerektiği konusunda devam eden görüşmelerde mutabakata vardıklarını açıkladı.

BOLU’DAKİ YANGIN FACİASI VE KAYIPLAR

Özel, keyifli bir konudan Bolu’daki yangın faciasına geçerek, “36’sı çocuk, bebek 78 canımızı kaybettik. Bugün 35. gün. İlk gün Bolu’daydık. 7. gün buradan hatırlattık. Her hafta hatırlatıyoruz ve her hafta rezaletin yeni bir perdesini aralıyoruz” dedi. Elde edilen verilere göre, sahte alkolden ölenlerin sayısının bir hayli fazla olduğunu belirtti.

PİDE FİYATLARI HIZLA ARTMAKTA

Ramazan pidelerinin fiyatlarının artışına dikkat çeken Özel, “Artık Ramazan pideleri el yakmıyor, Ramazan pidesinin fiyatı el yakıyor. 2002 yılında Ramazan pidesi 2 liraydı, pidenin kilosu da 2 liraydı. 2025 yılında pide 20 lira, pidenin kilosu 80 lira. Tam 40 kat artmış” diye konuştu.

BAYRAM İKRAMİYESİ VE ALIM GÜCÜ

Bayram ikramiyesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Özel, “Bayram ikramiyesi hala 3 bin lira. Bin lira verildiği dönemde altı tepsi baklava alınıyordu. Sadece bir tepsi alınıyor” şeklinde dile getirdi.

BORSADAKİ DÜŞÜŞLERİN NEDENLERİ

Borsadaki sert düşüşlere değinen Özel, “Borsa neden düşer? Güven ortamı yoksa düşer. Tedirginlik varsa düşer. Hukukun üstünlüğüne inanç sarsıldıysa düşer” dedi. Yabancı yatırımcıların Türkiye’den çıkması durumuna da dikkat çekerek, “Bunların hepsini bırakmışlar, borsa düştü diye hesabı borsadan soruyorlar” ifadelerini kullandı.

KONUT VE BARINMA SORUNU

Özel, Türkiye’de en büyük sorunlardan birinin barınma ve konut olduğunu vurguladı. İktidarın orta sınıf için kazançlı yatırım kampanyası başlattığını belirten Özel, “Orta sınıf için konut kampanyası. Bu konuta 5 yıl boyunca 180.000 lira faiz, taksit ödeyebilenler sahip olacak” diye konuştu.

Bu açıklamalarla birlikte CHP Genel Başkanı, Türkiye’deki ekonomik durumu, sosyal koşulları ve muhalefet birlikteliğini önemle vurguladı.