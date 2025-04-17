Borsa Faiz Kararıyla Dalgalanabilir

FAİZ KARARININ PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Merkez Bankası’nın faiz kararı, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir gündem maddesi haline geliyor. Piyasalar, Merkez Bankası’nın kararına göre pozisyon almayı planlıyor. Bu yüzden, “Merkez Bankası faiz kararı sonrası borsa ne olur, nasıl etkilenir?” sorusunun cevabı, yatırım kararları açısından son derece kritik bir konu.

TCMB’NİN FAİZ BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 17 Nisan 2025 tarihli faiz kararı, Borsa İstanbul (BIST) üzerinde önemli sonuçlar doğurabiliyor. Piyasa beklentileri, TCMB’nin politika faizini %42,5 seviyesinde sabit tutacağı yönünde. Eğer bu durum gerçekleşirse, borsada büyük bir dalgalanma beklenmiyor. Yatırımcılar, faiz oranlarının sabit kalmasını önceden değerlendirdiği için BIST’te nötr veya hafif olumlu bir seyir öngörülüyor.

FAİZ ARTIRIMI VE SATIŞ BASKISI

Eğer Merkez Bankası bir faiz artırımı yaparsa, borsa üzerinde olumsuz etkiler oluşabiliyor. Yüksek faizler, şirketlerin borçlanma maliyetlerini artırarak kârlılıkları üzerinde baskı yaratabiliyor. Bu durum Borsa İstanbul’da satış baskısına neden olabiliyor.

FAİZ İNDİRİMİ VE POZİTİF ETKİ

Faiz indirimi yapılırsa, özellikle banka hisselerinde ve sanayi endeksinde kısa vadeli bir rahatlama görülebiliyor. Düşük faiz ortamı, yatırım ve büyüme beklentilerini destekleyerek borsada daha olumlu bir hava yaratabiliyor. Yatırımcıların bu gelişmeleri dikkatlice takip etmesi, kararları açısından büyük önem taşıyor.