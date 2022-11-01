Borsa güne böyle başladı

Piyasalardaki hareketliliği takip eden Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne yüzde 0,68 artışla 4.005,84 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,89 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 4.005,84 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31’le elektrik, tek kaybettiren yüzde 0,22’yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 2,58 artarak 3.978,96 puan ile kapanış rekoru kırdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel pay piyasalarında temkinli seyrin sürdüğünü söyledi.